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Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попалась полиции 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
В Сочи пара занялась сексом на качелях, расположенных на местном пляже, и попалась сотрудникам полиции. Видео опубликовано в среду, 15 июля, изданием «Подъем».
На записи видно, как молодые люди занимаются любовью на качелях, не обращая внимания на прохожих. В этот момент их заметил полицейский, проходивший по набережной вместе со своим коллегой. Правоохранитель перелез через ограждение и направился к нарушителям.
«Что же вы на нас смотрите и продолжаете? Или это фетиш такой?» — сказал полицейский и попросил мужчину и его «подругу» поскорее одеться и пройти в отделение.
При этом девушка заявила, что не может начать собираться, пока на нее смотрят. На что полицейский ответил, что ранее мимо пары прошли люди, пожаловавшиеся на нарушителей.
В главном управлении МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что уже начата проверка, а также выясняются обстоятельства произошедшего. Кроме того, молодым людям грозит арест до 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Ранее стало известно, что в Ставропольском крае жительница одного из многоэтажных домов доской избила парочку, которая занималась сексом в кустах под ее окнами. Пенсионерка, которую местные называют тетей Ириной, не выдержала наглости молодежи и решила таким образом призвать их наказать.
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Происшествия , Видео , Другое , МВД , Сочи
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