Сочи пара занялась сексом на качелях, расположенных на местном пляже, и попалась сотрудникам полиции. Видео опубликовано в среду, 15 июля, изданием «Подъем».

На записи видно, как молодые люди занимаются любовью на качелях, не обращая внимания на прохожих. В этот момент их заметил полицейский, проходивший по набережной вместе со своим коллегой. Правоохранитель перелез через ограждение и направился к нарушителям.

«Что же вы на нас смотрите и продолжаете? Или это фетиш такой?» — сказал полицейский и попросил мужчину и его «подругу» поскорее одеться и пройти в отделение.

При этом девушка заявила, что не может начать собираться, пока на нее смотрят. На что полицейский ответил, что ранее мимо пары прошли люди, пожаловавшиеся на нарушителей.

В главном управлении МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что уже начата проверка, а также выясняются обстоятельства произошедшего. Кроме того, молодым людям грозит арест до 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае жительница одного из многоэтажных домов доской избила парочку, которая занималась сексом в кустах под ее окнами. Пенсионерка, которую местные называют тетей Ириной, не выдержала наглости молодежи и решила таким образом призвать их наказать.