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Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским 

RT на русском и ещё 15 45 минут назад
Голунов подал иск к задержавшим его полицейским
Фото: РИА Новости
Журналист Иван Голунов подал иск на 5 млн рублей к полицейским, арестованным по уголовному делу о его незаконном задержании. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
«В рамках уголовного дела подан гражданский иск на 5 млн рублей, то есть по 1 млн рублей с каждого», — цитирует юриста ТАСС.
По его словам, если иск будет удовлетворён, его подзащитный отдаст деньги на благотворительность.
В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест, остальным фигурантам продлили срок содержания под стражей до осени.
Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявлял, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.
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Происшествия , Общество , Иван Голунов , Денис Коновалов , ИТАР-ТАСС
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