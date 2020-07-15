Голунов подал иск к задержавшим его полицейским

Журналист Иван Голунов подал иск на 5 млн рублей к полицейским, арестованным по уголовному делу о его незаконном задержании. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«В рамках уголовного дела подан гражданский иск на 5 млн рублей, то есть по 1 млн рублей с каждого», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, если иск будет удовлетворён, его подзащитный отдаст деньги на благотворительность.

В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова , Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест, остальным фигурантам продлили срок содержания под стражей до осени.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявлял, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.