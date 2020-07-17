Кислота и огонь: новые подробности убийства царской семьи

Следственный эксперимент исключил версию о том, что тела последнего российского императора Николая II и членов его семьи были уничтожены при помощи кислоты, следует из официального сообщения СК РФ

«Следственный эксперимент исключил версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что другой эксперимент опроверг звучавшие доводы, что в «расстрельной» комнате в подвале Ипатьевского дома не могли разместиться одиннадцать потерпевших и участники расстрела.

Расследование дела было возобновлено в 2015 году. За это время следователи СК России провели широкий комплекс следственных действий и назначили порядка 37 различных судебных экспертиз.