Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК рассказал о новых подробностях расследования убийства Николая II и его семьи 

Rambler News Service и ещё 11 49 минут назад
Кислота и огонь: новые подробности убийства царской семьи
Фото: архив ТАСС
Следственный эксперимент исключил версию о том, что тела последнего российского императора Николая II и членов его семьи были уничтожены при помощи кислоты, следует из официального сообщения СК РФ.
«Следственный эксперимент исключил версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали, что другой эксперимент опроверг звучавшие доводы, что в «расстрельной» комнате в подвале Ипатьевского дома не могли разместиться одиннадцать потерпевших и участники расстрела.
Расследование дела было возобновлено в 2015 году. За это время следователи СК России провели широкий комплекс следственных действий и назначили порядка 37 различных судебных экспертиз.
Rambler News Service: последние новости
Мосгорсуд признал законным решение об аресте Фургала Мосгорсуд признал законным решение об аресте Фургала СК заявил о неопровержимых доказательствах по делу Фургала СК заявил о неопровержимых доказательствах по делу Фургала В Москве от коронавируса вылечились еще 1145 человек В Москве от коронавируса вылечились еще 1145 человек
Происшествия , Гражданская война , Николай II , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев
Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев
«Сегодня утром героически пали во время боев»
«Сегодня утром героически пали во время боев»
Заместитель главного врача российской больницы убил жену и покончил с…
Заместитель главного врача российской больницы убил жену и покончил с…
Видео
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
02:47
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
Происшествия
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Турция дала России обещание по поводу С-400
03:42
Турция дала России обещание по поводу С-400
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение