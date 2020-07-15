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Бандиты с методами 90-х заставили россиян копать себе могилы и попались ФСБ 

Lenta.ru 47 минут назад
Бандиты заставили россиян рыть себе могилы
Фото: ГУ МВД РФ по Новосибирской области
В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали пятерых россиян, которые организовали банду, зарабатывавшую мошенничеством и вымогательствами. Об этом в среду, 15 июля, сообщает полиция региона.
По данным правоохранительных органов, бандитскую группировку, действовавшую методами 90-х, возглавлял 28-летний ранее судимый житель Бердска. Подозреваемые обманом или угрозами заставляли жителей области брать в банках и микрофинансовых организациях кредиты и покупать им дорогостоящие смартфоны или просто отдавать деньги. Несогласных избивали и угрожали убийством. Некоторых вывозили в лес и заставляли копать себе могилы.
Бандиты обычно обещали своим жертвам позже погасить кредит из своих средств, но никогда этого не делали. Следующую жертву обычно выбирали из числа знакомых тех, в отношении кого уже было совершено преступление. Оперативникам известны случаи, когда бандиты отбирали у потерпевших автомобили, которые позже сдавали в ломбард.
Оперативники установили причастность задержанных к семи эпизодам вымогательства и 12 мошенничествам. Во время обысков у членов банды нашли почти два десятка паспортов местных жителей, 18 банковских карт, ноутбуки, кастет, пневматический пистолет и тетради с записями «черной» бухгалтерии.
В полиции региона возбудили уголовное дело по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 163 УК РФ («Вымогательство»). Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , Бердск , Новосибирская Область
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