Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео 

В аэропорту Новосибирска полицейские задержали мужчину, который отказался надеть маску и перчатки при посадке в самолет. На требование экипажа надеть индивидуальные средства защиты в салоне воздушного судна 52-летний москвич отреагировал нецензурной бранью.

До Москвы мужчина так и не долетел, его сняли с рейса. Однако на этом дебош нарушившего правила санитарной безопасности пассажира не закончился. Не стесняясь в выражениях, он продолжил пререкаться с полицейскими. Теперь хулигану грозит уголовное наказание.