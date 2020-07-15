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Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В аэропорту Новосибирска полицейские задержали мужчину, который отказался надеть маску и перчатки при посадке в самолет. На требование экипажа надеть индивидуальные средства защиты в салоне воздушного судна 52-летний москвич отреагировал нецензурной бранью.
До Москвы мужчина так и не долетел, его сняли с рейса. Однако на этом дебош нарушившего правила санитарной безопасности пассажира не закончился. Не стесняясь в выражениях, он продолжил пререкаться с полицейскими. Теперь хулигану грозит уголовное наказание.
Происшествия , Видео , Новосибирск
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