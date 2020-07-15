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В Москве мигрант избивал и заставлял есть из мусорки 5-летнего пасынка 

Lenta.ru 50 минут назад
Мигрант издевался над 5-летним пасынком в Москве
Фото: ТАСС
В Москве мигрант из Кабардино-Балкарской республики избивал своего 5-летнего пасынка, оскорблял его и заставлял его есть выброшенные в мусорку продукты прямо из ведра. Об этом рассказала начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает РИА Новости.
По версии следствия, в начале 2020 года 39-летний мужчина регулярно избивал сына своей сожительницы, принуждал к занятиям физкультурой «с запредельными нагрузками» и лишал еды. «В один из дней обвиняемый бросил с силой в ребенка подушку, отчего последний упал и ударился головой о стену. После чего обвиняемый подбежал к лежащему ребенку и нанес множественные удары руками в область головы и лица», — добавила Нефедова.
Мужчина также наказывал пасынка за отказ доедать ужин. Один раз он на несколько дней ограничил ребенка в любой пище, другой — заставил есть выброшенные им объедки из мусорки.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его направили в суд. Обвиняемого поместили под стражу.
Ранее в Москве 34-летний уроженец Киргизии Эмилбек жестоко избил своего шестилетнего сына, когда тот отказался отжиматься. Мужчина посчитал, что ребенку надо похудеть. Все происходящее снимала на видео мать мальчика, которая позже отправила запись своему отцу в Киргизию, чтобы тот им помог. В результате избиения ребенок получил множественные кровоподтеки на теле.
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Происшествия , РИА Новости , Кабардино-Балкарская Республика , Москва
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