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В России назвали объем краж картелей на нацпроектах 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
В России назвали объем краж картелей на нацпроектах
Фото: РИА Новости
Картели заработали порядка шести миллиардов рублей при исполнении национальных проектов с 2018 года. Об этом сообщил глава по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев, передает ТАСС.
Самые крупные нарушения в денежном эквиваленте ведомство выявило в Ростовской области, Санкт-Петербурге, Удмуртии и Калининграде. По количеству заведенных дел лидерами чиновник назвал Туву и Хакасию, более 25 процентов возбужденных дел в стране по нацпроектом пришлось на последнюю республику.
Как объяснил Тенишев, лазейки для таких краж существуют и в других государствах. Находить их с каждым годом все сложнее, поэтому количество преступлений снизилось.
Один из факторов — переход на электронные площадки, где все можно контролировать и просматривать. Несмотря на это, там тоже возникают случаи мошенничества. «Сговариваться могут только безумцы, но увы, они есть», — добавил он.
Ранее Счетная палата обнародовала данные по финансовым нарушениям при использовании бюджетных средств. Общая сумма составила 884,6 миллиарда рублей.
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Происшествия , Счетная палата
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