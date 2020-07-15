В России назвали объем краж картелей на нацпроектах 

Картели заработали порядка шести миллиардов рублей при исполнении национальных проектов с 2018 года. Об этом сообщил глава по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев, передает ТАСС.

Самые крупные нарушения в денежном эквиваленте ведомство выявило в Ростовской области, Санкт-Петербурге, Удмуртии и Калининграде. По количеству заведенных дел лидерами чиновник назвал Туву и Хакасию, более 25 процентов возбужденных дел в стране по нацпроектом пришлось на последнюю республику.

Как объяснил Тенишев, лазейки для таких краж существуют и в других государствах. Находить их с каждым годом все сложнее, поэтому количество преступлений снизилось.

Один из факторов — переход на электронные площадки, где все можно контролировать и просматривать. Несмотря на это, там тоже возникают случаи мошенничества. «Сговариваться могут только безумцы, но увы, они есть», — добавил он.