Россиянин два года мучил соседей ржанием коня

Мужчина свою вину, несмотря на показания многочисленных свидетелей, яростно отрицает.

В Нижнем Новгороде в районный суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который с апреля 2018 года днем и ночью включал громкую музыку и звуки лошадиного ржания. В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщили, что 46-летнего местного жителя обвинили в истязании соседей.

По версии следствия, у мужчины после ссоры с соседями «возник преступный умысел, направленный на причинение им физических, психических и нравственных страданий путем систематического совершения насильственных действий, выражающихся в создании шума, превышающего предельно допустимый уровень звука в дневное и ночное время».

Остановить дебошира никак не удавалось: не помогали ни разъяснительные беседы, ни многочисленные жалобы в различные инстанции. Теперь у жильцов многоэтажки, расположенной на улице Березовской, вся надежда на суд. Мужчина свою вину, несмотря на показания многочисленных свидетелей, яростно отрицает.