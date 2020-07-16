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Два года шума: нижегородец, мучавший соседей записью лошадиного ржания, предстанет перед судом 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
Россиянин два года мучил соседей ржанием коня
Фото: ТРК "Звезда"
Мужчина свою вину, несмотря на показания многочисленных свидетелей, яростно отрицает.
В Нижнем Новгороде в районный суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который с апреля 2018 года днем и ночью включал громкую музыку и звуки лошадиного ржания. В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщили, что 46-летнего местного жителя обвинили в истязании соседей.
По версии следствия, у мужчины после ссоры с соседями «возник преступный умысел, направленный на причинение им физических, психических и нравственных страданий путем систематического совершения насильственных действий, выражающихся в создании шума, превышающего предельно допустимый уровень звука в дневное и ночное время».
Остановить дебошира никак не удавалось: не помогали ни разъяснительные беседы, ни многочисленные жалобы в различные инстанции. Теперь у жильцов многоэтажки, расположенной на улице Березовской, вся надежда на суд. Мужчина свою вину, несмотря на показания многочисленных свидетелей, яростно отрицает.
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Комментарии 8
Происшествия , Громкие уголовные дела , Человек года , Нижегородская Область
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