Живого пациента отказались выпускать из морга

Врачи больницы города Синселехо , расположенного на севере Колумбии , констатировали смерть пожилого пациента, никак не отреагировав на слова родственников мужчины, которые утверждали обратное, пишет местная газета El Nacional.

Как отмечается, 67-летнего Хуана Ромеро еще в начале июля госпитализировали с повышенным артериальным давлением. Спустя несколько часов врачи сообщили его семье, что мужчина умер, а его тело направлено в морг.

Тем не менее родственники в этом усомнились и попросили увидеть покойного. Медики им отказали, сославшись на запрет из-за пандемии COVID-19. Дочь Ромеро это не остановило — женщина пробралась в здание морга и нашла своего отца. «Покойник» дышал, а его глаза были открыты. Женщина рассказала об увиденном врачам. Однако те заверили ее, что это естественная реакция организма после смерти. Дочка Ромеро и в этот раз отказалась верить медикам и решила перевести больного отца в другой стационар.

По данным СМИ, мужчина в настоящее время находится в стабильном состоянии, он в сознании. Тем не менее время, которое он провел в морге, сказалось на его здоровье: медики поставили ему диагноз «ишемия».

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