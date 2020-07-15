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Живого колумбийца врачи по ошибке признали мертвым и отвезли в морг 

Мир24 и ещё 4 5 часов назад
Живого пациента отказались выпускать из морга
Фото: Reuters
Врачи больницы города Синселехо, расположенного на севере Колумбии, констатировали смерть пожилого пациента, никак не отреагировав на слова родственников мужчины, которые утверждали обратное, пишет местная газета El Nacional.
Как отмечается, 67-летнего Хуана Ромеро еще в начале июля госпитализировали с повышенным артериальным давлением. Спустя несколько часов врачи сообщили его семье, что мужчина умер, а его тело направлено в морг.
Тем не менее родственники в этом усомнились и попросили увидеть покойного. Медики им отказали, сославшись на запрет из-за пандемии COVID-19. Дочь Ромеро это не остановило — женщина пробралась в здание морга и нашла своего отца. «Покойник» дышал, а его глаза были открыты. Женщина рассказала об увиденном врачам. Однако те заверили ее, что это естественная реакция организма после смерти. Дочка Ромеро и в этот раз отказалась верить медикам и решила перевести больного отца в другой стационар.
По данным СМИ, мужчина в настоящее время находится в стабильном состоянии, он в сознании. Тем не менее время, которое он провел в морге, сказалось на его здоровье: медики поставили ему диагноз «ишемия».
Ранее в Индии чуть не похоронили живой новорожденную девочку. Принимавшая роды медсестра сочла малышку мертвой, поскольку та не плакала. Ребенка отдали родителям для погребения, однако, когда родственники уже готовились закопать девочку, она вдруг начала кричать.
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Комментарии 8
Происшествия , Хуан Ромеро , Колумбия
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