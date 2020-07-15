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В России зафиксирован вирус африканской чумы свиней 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Россию пришел вирус африканской чумы свиней
Фото: РИА Новости
Вирус африканской чумы свиней зафиксирован в Красночикойском районе Забайкальского края России. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства, передает РИА Новости.
«На территории сел Укыр и Менза Красночикойского района 14 июля зафиксирован вирус африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.
Предположительно, вирус занесен из дикой среды. В Красночикойском районе вводятся карантинные мероприятия.
Житель Монголии умер от чумы
Африканская чума свиней относится к особо опасным вирусным болезням, хотя и не передается человеку. Этот вирус наносит урон сельскохозяйственной отрасли и не поддается ни лечению, ни вакцинопрофилактике. Распространение вируса можно остановить только введением жестких карантинных мер.
Ранее очаг инфицирования африканской чумы свиней был выявлен в Кировском районе Приморья. Там ввели карантин, проводятся мероприятия по предотвращению заболевания — дезинфекция хозяйств в частном секторе.
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Происшествия , Забайкальский Край
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