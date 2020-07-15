В Россию пришел вирус африканской чумы свиней

Предположительно, вирус занесен из дикой среды. В Красночикойском районе вводятся карантинные мероприятия.

Африканская чума свиней относится к особо опасным вирусным болезням, хотя и не передается человеку. Этот вирус наносит урон сельскохозяйственной отрасли и не поддается ни лечению, ни вакцинопрофилактике. Распространение вируса можно остановить только введением жестких карантинных мер.