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В отношении топ-менеджера «Почты России» в Москве возбудили уголовное дело 

ТАСС и ещё 16 1 час назад
На топ-менеджера «Почты России» завели дело
Фото: pochta.ru
Уголовное дело возбуждено в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергея Емельченкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"По нашей информации, следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица "Почты России". Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося", — сообщили в компании.
В пресс-службе компании подтвердили, что речь идет о заместителе генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергее Емельченкове.
ТАСС пока не располагает комментарием СК РФ.
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Происшествия , Почта России , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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