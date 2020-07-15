На топ-менеджера «Почты России» завели дело

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Уголовное дело возбуждено в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергея Емельченкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"По нашей информации, следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица "Почты России". Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося", — сообщили в компании.

В пресс-службе компании подтвердили, что речь идет о заместителе генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергее Емельченкове.

ТАСС пока не располагает комментарием СК РФ.