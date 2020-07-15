Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге 

Сегодня утром в здании на юге Петербурга прогремел взрыв. По последним данным, ЧП произошло в доме, расположенном на Краснопутиловской улице. Информации о пострадавших пока нет.

Сейчас оттуда эвакуируют людей. На месте происшествия уже работают экстренные службы: в ликвидации пожара принимают участие 49 человек и 13 единиц спецтехники.

Причина произошедшего пока неизвестна. Однако, как сообщают очевидцы, взрыв газа мог произойти в школе кулинарии, которая находится в этом здании. Все обстоятельства ЧП уточняются.