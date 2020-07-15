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Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
Сегодня утром в здании на юге Петербурга прогремел взрыв. По последним данным, ЧП произошло в доме, расположенном на Краснопутиловской улице. Информации о пострадавших пока нет.
Сейчас оттуда эвакуируют людей. На месте происшествия уже работают экстренные службы: в ликвидации пожара принимают участие 49 человек и 13 единиц спецтехники.
Причина произошедшего пока неизвестна. Однако, как сообщают очевидцы, взрыв газа мог произойти в школе кулинарии, которая находится в этом здании. Все обстоятельства ЧП уточняются.
Происшествия , Видео , Пожары , Санкт-Петербург
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