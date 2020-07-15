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«Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении топ-менеджера компании 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 1 час назад
Задержан топ-менеджер «Почты России»
Фото: РИА Новости
В пресс-службе «Почты России» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении должностного лица компании.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
«По нашей информации, Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Собеседник агентства отметил, что компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося.
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Происшествия , Криминал , Почта России , СКР , МВД , РИА Новости
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