США потушили огромный пожар на военном корабле

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Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.

Как пишет ТАСС, об этом говорится в заявлении контр-адмирала Тихоокеанского флота США Филипа Собека, опубликованного на сайте американского военного флота.

«Спустя четыре дня тушения пожара все известные очаги возгорания на борту Bonhomme Richard удалось ликвидировать», — указывается в заявлении.

Возгорание на универсальном десантном корабле в Сан-Диего произошло в воскресенье, 12 июля. Пожарная служба заявляла, что пожар может продлиться несколько дней, пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 59 человек.