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Монгольский подросток умер от бубонной чумы 

BFM.RU и ещё 2 23 минуты назад
Министерство здравоохранения Монголии сообщило, что 15-летний мальчик умер от бубонной чумы в западной части страны после употребления зараженного сурка, передает The Guardian. Два других подростка, которые также ели сурка, получают антибиотики, сказал представитель министерства Наранжерел Дордж.
Правительство ввело карантин в районе Гоби-Алтайского аймака (края), где имели место случаи заражения. Министерство здравоохранения сообщило, что 15 человек, имевших контакт с мальчиком, были помещены на карантин и получали антибиотики.
Чума встречается у сурков, крупных грызунов, которые живут в норах, а также у некоторых других диких животных в Монголии, на северо-западе Китая и восточной части России.
Монгольское правительство предупредило общественность не охотиться и не есть сурков.
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Происшествия , Видео , Минздрав РФ , The Guardian
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