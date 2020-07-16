Министерство здравоохранения Монголии сообщило, что 15-летний мальчик умер от бубонной чумы в западной части страны после употребления зараженного сурка, передает The Guardian. Два других подростка, которые также ели сурка, получают антибиотики, сказал представитель министерства Наранжерел Дордж.

Правительство ввело карантин в районе Гоби-Алтайского аймака (края), где имели место случаи заражения. Министерство здравоохранения сообщило, что 15 человек, имевших контакт с мальчиком, были помещены на карантин и получали антибиотики.

Чума встречается у сурков, крупных грызунов, которые живут в норах, а также у некоторых других диких животных в Монголии, на северо-западе Китая и восточной части России.

Монгольское правительство предупредило общественность не охотиться и не есть сурков.