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Нелегальный перевозчик спрятался от полиции в Москве-реке 

Lenta.ru 2 часа назад
Нарушитель спрятался от полиции в Москве-реке
Фото: РИА Новости
Нелегальный перевозчик, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, бросил автомобиль и спрятался в Москве-реке. Правоохранителям пришлось убеждать его выйти из воды. Кадры «переговоров» полицейских и водителя опубликовал Telegram-канал Mash.
Скриншот видео: Telegram-канал Mash
По данным издания, владелец иномарки испугался полицейских, которые проверяли нелегальных перевозчиков на Строгинском шоссе в столице. Он отъехал к заправке, вышел из машины и побежал к воде, откуда долго отказывался выходить, стоя в холодной реке примерно по пояс.
Отмечается, что ранее нарушителя уже арестовывали.
Ранее сообщалось, что в Сочи 23-летний водитель не справился с управлением и врезался в семейную пару. Женщина, получившая перелом костей таза, находилась на шестом месяце беременности.
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