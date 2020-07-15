Очевидец Константин Логинов сфотографировал неизвестного жителя Москвы , убившего лебедя на Патриарших прудах. Об этом он рассказал корреспонденту МОСЛЕНТЫ.

По словам свидетеля произошедшего, он видел мужчину в черной одежде, который на протяжении получаса сидел у воды. Затем к нему подплыл лебедь, которого, судя по всему, злоумышленник подманил едой.

«Лебедь вышел из воды и потянулся к этому человеку. В этот момент я отвлекся, а когда через какое-то время снова посмотрел в ту сторону, лебедь уже лежал рядом с ним. Мужчина над ним склонился и что-то делал», — поделился Логинов.

Он сфотографировал мужчину, чтобы позже рассмотреть происходящее. Кадр был сделал в 01:36 ночи. Увидев новости об убийстве птицы, москвич понял, что речь идет именно о том событии, свидетелем которого он был.

14 июля сообщалось, что в Москве в районе Патриарших прудов нашли мертвого лебедя. Отмечается, что на теле птицы была глубокая рана. В комментариях под снимком люди предположили, что кто-то причастен к убийству животного.

По словам полицейских, птица погибла по естественным причинам, к ее убийству никто не причастен. Кроме того, не был зафиксирован факт жестокого обращения с животными.