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Появилось фото убийцы лебедя на Патриарших прудах в Москве 

Мослента 29 минут назад
Очевидец Константин Логинов сфотографировал неизвестного жителя Москвы, убившего лебедя на Патриарших прудах. Об этом он рассказал корреспонденту МОСЛЕНТЫ.
По словам свидетеля произошедшего, он видел мужчину в черной одежде, который на протяжении получаса сидел у воды. Затем к нему подплыл лебедь, которого, судя по всему, злоумышленник подманил едой.
«Лебедь вышел из воды и потянулся к этому человеку. В этот момент я отвлекся, а когда через какое-то время снова посмотрел в ту сторону, лебедь уже лежал рядом с ним. Мужчина над ним склонился и что-то делал», — поделился Логинов.
Он сфотографировал мужчину, чтобы позже рассмотреть происходящее. Кадр был сделал в 01:36 ночи. Увидев новости об убийстве птицы, москвич понял, что речь идет именно о том событии, свидетелем которого он был.
14 июля сообщалось, что в Москве в районе Патриарших прудов нашли мертвого лебедя. Отмечается, что на теле птицы была глубокая рана. В комментариях под снимком люди предположили, что кто-то причастен к убийству животного.
По словам полицейских, птица погибла по естественным причинам, к ее убийству никто не причастен. Кроме того, не был зафиксирован факт жестокого обращения с животными.
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Комментарии 4
Происшествия , Видео , Криминал , Общество , Константин Логинов , Мослента , Москва
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