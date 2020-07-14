Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще один пожар произошел в Подмосковье 

Павел Тиунов 13 минут назад
В подмосковном городе Долгопрудный горит обувной склад площадью 6,5 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС. Пожару присвоен второй ранг сложности.
Инцидент произошел в микрорайоне Хлебниково на улице Новая. Спасатели констатируют, что в настоящее время горение происходит по всей площади объекта: рухнула кровля здания.
На видео, опубликованном Telegram-каналом Mash видно, что пламя поднимается на несколько десятков метров вверх. По словам журналистов, местные жители жалуются на сильный запах пластика.
На месте происшествия работают 9 единиц техники и 27 человек личного состава.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в подмосковных Котельниках из-за удара молнии вспыхнула опора высоковольтных проводов. Пожар произошёл рядом со зданием местного Дома культуры. Очевидцы ЧП вызвали пожарных, однако огонь впоследствии утих сам собой. Здание ДК не пострадало.
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Долгопрудный , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сильно переживает»: Ефремов отощал и скандалит с женой
«Сильно переживает»: Ефремов отощал и скандалит с женой
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Подруга Началовой устроила фотосессию на ее могиле
Подруга Началовой устроила фотосессию на ее могиле
Названы убивающие коронавирус продукты
Названы убивающие коронавирус продукты
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
00:12
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
Происшествия
Подмосковье затопило
01:42
Подмосковье затопило
Новости Москвы
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Атака террористов на российских военных попала на видео
00:15
Атака террористов на российских военных попала на видео
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение