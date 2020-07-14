Еще один пожар произошел в Подмосковье 

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В подмосковном городе Долгопрудный горит обувной склад площадью 6,5 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Инцидент произошел в микрорайоне Хлебниково на улице Новая. Спасатели констатируют, что в настоящее время горение происходит по всей площади объекта: рухнула кровля здания.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Mash видно, что пламя поднимается на несколько десятков метров вверх. По словам журналистов, местные жители жалуются на сильный запах пластика.

На месте происшествия работают 9 единиц техники и 27 человек личного состава.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в подмосковных Котельниках из-за удара молнии вспыхнула опора высоковольтных проводов. Пожар произошёл рядом со зданием местного Дома культуры. Очевидцы ЧП вызвали пожарных, однако огонь впоследствии утих сам собой. Здание ДК не пострадало.