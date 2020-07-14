Раскрыто позитивное настроение Сафронова в СИЗО

Советник главы «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов, арестованный по уголовному делу о госизмене, чувствует себя хорошо, находясь в СИЗО. Об этом член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, передает РИА Новости.
По ее словам, Сафронов сидит в камере один и будет находится там еще 14 дней. Меркачева также отметила позитивное настроение советника главы «Роскосмоса».
Он заказал в камеру 60 книг художественной классической литературы.
«Питанием доволен, сегодня даже похвалил повара», — подчеркнула член ОНК, добавив, что ему выдали обычную одежду взамен «тюремной робы».
13 июля адвокат Евгений Смирнов заявил, что Сафронов бодр и настроен на борьбу. Он не признает свою вину, считая обвинения «полным бредом», отметил защитник. По его словам, силовики корректно обращались с журналистом.
Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, и по ее заданию он собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну, из корыстных побуждений.