Раскрыто позитивное настроение Сафронова в СИЗО

По ее словам, Сафронов сидит в камере один и будет находится там еще 14 дней. Меркачева также отметила позитивное настроение советника главы «Роскосмоса».

Он заказал в камеру 60 книг художественной классической литературы.

«Питанием доволен, сегодня даже похвалил повара», — подчеркнула член ОНК, добавив, что ему выдали обычную одежду взамен «тюремной робы».

13 июля адвокат Евгений Смирнов заявил, что Сафронов бодр и настроен на борьбу. Он не признает свою вину, считая обвинения «полным бредом», отметил защитник. По его словам, силовики корректно обращались с журналистом.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, и по ее заданию он собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну, из корыстных побуждений.