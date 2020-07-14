Расчленили и растворили: за что убили профессора

33-летнего жителя Воронежа и его 30-летнего знакомого арестовали по подозрению в жестоком убийстве. По данным СК, мужчины пришли в гости к 57-летнему профессору местного университета, напали на него и усыпили клофелином. После того, как они обокрали педагога, злоумышленники заметили, что потерпевший скончался от полученных травм. В итоги они расчленили его тело, перенесли в арендуемую квартиру и растворили в кислоте.

В Воронеже арестовали 33-летнего местного жителя и его 30-летнего приятеля по подозрению в убийстве 57-летнего профессора местного университета. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 4 марта 2020 года. Вечером того дня преподаватель созвонился с сестрой и сказал ей, что находится дома и ложится спать. Однако после этого он без вести пропал.

Оказалось, что в тот день к нему пришел его аспирант вместе с приятелем, после чего предполагаемые злоумышленники напали на него — известно, что они договорились об этом заранее с целью ограбления. Профессора усыпили клофелином, а затем связали. От полученной в результате борьбы травмы жертва скончалась на месте происшествия.

После этого один из нападавших перевел с телефона и компьютера убитого около 1,5 млн рублей. Тело убитого профессора аспирант с другом расчленили и в несколько заходов перенесли в съемную квартиру, где на балконе останки разложили по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.

Обратив внимание на большие траты парней, правоохранители задержали их. В ходе допросов они дали показания, однако вину признал только один из них. Воронежец указал, где они на протяжении долгого времени прятали останки.

Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемые злоумышленники арестованы.

«Сотрудниками СК назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Совместно с сотрудниками полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК.

При этом телеканал РЕН ТВ сообщает, что после совершения преступления подозреваемый разместил на своей странице в соцсети объявление, в котором сообщал о пропаже профессора и просил имеющих какую-либо информацию о его местонахождении сообщить по указанным телефонам.

Между тем соседи предполагаемых злоумышленников рассказали «Вести Воронеж», что даже не подозревали о произошедшем. Квартиру они продали месяц назад новым владельцам. Те оставили там жить квартиранта, который арендовал ее до этого в течение года. При осмотре жилища покупатели не заметили на лоджии контейнеры с расчлененным телом.

«Нам сказали, что все это лежало на лоджии с марта. Мы не чувствовали никакого неприятного запаха. Люди, которые месяц назад купили жилье, тоже, получается ничего не подозревали. Сначала мне сказали, что жильца подозревают в убийстве из-за вещей и документов. Я так поняла, что сами оперативники не предполагали там найти то, что нашли», — уточнила хозяйка арендуемой квартиры.

Ранее похожая история произошла в Краснодарском крае. Там останки девятилетнего мальчика, пропавшего в мае 2019, нашли в сарае 28-летней родственницы погибшего.

По данным краевого СК, ребенок ушел из дома и не вернулся. Местные жители рассказывали правоохранителям, что видели мальчика в продуктовом магазине — там же его в последний раз зафиксировала камера видеонаблюдения.

На поиски юного краснодарца вышли сотни добровольцев, волонтеров организации «Лиза Алерт» и профессиональных спасателей. Полицейские и казаки проверяли дома, подвалы и чердаки. Поисковики даже обошли местные кладбища на предмет следов раскопок.

«Когда сказали, что мальчика нашли, сначала сердце екнуло, подумала, неужто жив? Но позже сказали, что от ребенка там толком ничего осталось, и сердце сжалось», — поделилась с kp.ru соседка семьи.

Следствие считает, что с мальчиком расправилась его тетя — в ходе допросов она признала вину и рассказала, что разозлилась из-за того, что племянник громко слушал музыку. После просьбы сделать потише между родственниками начался конфликт.

«Говорят, что она задушила мальчика. Затем поволокла его в ванную. Ребенок пролежал там несколько часов. А после она догадалась, как избавиться от следов преступления. Бедного мальчика она расчленила, а затем положила останки в старую флягу», — уточнила приятельница семьи убитого. В СК добавили, что труп подозреваемая засыпала хлоркой и песком.

Нашли предполагаемую злоумышленницу из-за запаха, который доносился из сарая во время жары — соседи пожаловались на него в органы. В итоге СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство» — женщина арестована. Расследование дела продолжается.