Сафронов удивил общественников необычной просьбой 

Задержанный по обвинению в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов попросил передать ему в СИЗО 60 книг, сообщает ТАСС. Просьбу бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» озвучил представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По данным члена ОНК Евы Меркачевой, Сафронов заказал исключительно классическую литературу. Она также подчеркнула, что в настоящее время обвиняемый на условия содержания под стражей не жалуется.

«Сказал, что все хорошо у него. Книжки читает», — подчеркнула Меркачева.

По данным агентства, члены ОНК привезли Сафронову одежду, поскольку до этого он вынужден был ходить в тюремной робе.