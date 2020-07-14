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Сафронов удивил общественников необычной просьбой 

Павел Тиунов и ещё 1 17 минут назад
Сафронов удивил общественников необычной просьбой
Фото: РИА Новости
Задержанный по обвинению в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов попросил передать ему в СИЗО 60 книг, сообщает ТАСС. Просьбу бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» озвучил представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
По данным члена ОНК Евы Меркачевой, Сафронов заказал исключительно классическую литературу. Она также подчеркнула, что в настоящее время обвиняемый на условия содержания под стражей не жалуется.
«Сказал, что все хорошо у него. Книжки читает», — подчеркнула Меркачева.
По данным агентства, члены ОНК привезли Сафронову одежду, поскольку до этого он вынужден был ходить в тюремной робе.
Кто такой Иван Сафронов
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иван Сафронов поделился впечатлениями от первой ночи проведенной в СИЗО «Лефортово». Советник главы Роскосмоса заявил, что в изоляторе его никто не бил и не пытал, на ужин ему дали рыбу с картофельным пюре, а в камере есть телевизор. При этом Сафронов пожаловался на излишне жесткий матрас на нарах и отсутствие доступа к последним новостям.
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Происшествия , Иван Сафронов , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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