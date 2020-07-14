Сафронов озвучил необычную просьбу

Советник главы Роскосмоса и бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов , обвиняемый в государственной измене, заказал у представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посетили его во вторник в СИЗО "Лефортово" , около 60 книг классической литературы. Об этом сообщила ТАСС член ОНК Ева Меркачева.

"Бытовые условия нормальные, он ни на что не жаловался. Сказал, что все хорошо у него. Книжки читает, он заказал 60 книжек, мы пока не принесли ему", — сказала Меркачева.

Сафронов находится в хорошем настроении, члены ОНК привезли ему одежду, так как он до настоящего момента ходил в тюремной робе. Питанием он доволен, по словам Меркачевой, даже похвалил повара.

Сотрудникам ОНК запретили общаться с журналистом о сути уголовного дела.