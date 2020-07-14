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Россиян убил кота на глазах дочери и сломал руку младшему ребенку 

Lenta.ru 44 минуты назад
Россиян убил кота на глазах дочери и сломал руку ребенку
Фото: РИА Новости
Житель Ростова-на-Дону до смерти замучил кота на глазах шестилетней дочери, а затем поссорился с женой и сломал руку младшей, двухлетней дочери. Об этом сообщает «Регион Online».
Против 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: за жестокое обращение с животными и причинение вреда здоровью собственному ребенку. Отмечается, что в момент совершения преступления ростовчанин был пьян.
Свою вину мужчина не признал. Теперь уголовное дело будет рассматривать суд.
Ранее сообщалось, что в Самарской области муж долгое время избивал и морил голодом собственную жену. Когда ее обнаружили сестра и подруга, россиянка весила 35 килограммов. Однако медики отказались класть ее в больницу, приняв женщину за алкоголичку.
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Происшествия , Криминал
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