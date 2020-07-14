Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье

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Крупный пожар вспыхнул в Котельниках 

Павел Тиунов 34 минуты назад
В городе Котельники в Подмосковье из-за удара молнии случился сильный пожар, сообщает Telegram-канал Mash. Журналисты опубликовали впечатляющее видео.
Инцидент произошел на фоне непогоды, которая накрыла Подмосковье 14 июля. На записи видно, как, сверкая всполохами, горит огонь у местного дома культуры. По словам очевидцев, причиной пожара стал удар молнии. На место происшествия свидетели ЧП вызвали пожарных.
Позже выяснилось, что горели опоры взорвавшихся высоковольтных проводов. Примечательно, что здание ДК не пострадало: огонь погас, не задев строение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в подмосковных Луховицах из-за ливня с грозой произошло локальное наводнение: затопило дороги и тротуары. СМИ отмечают, что ударом молнии была уничтожена вышка сотовой связи.
Происшествия , Видео , Московская область
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