Проклятье «Хора»: звезды сериала умирают молодыми

Результаты проведенного вскрытия показали, что смерть звезды сериала "Хор", актрисы Наи Риверы, наступила в результате несчастного случая, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния).

Ранее сообщалось, что в озере Пиру в штате Калифорния было обнаружено тело 33-летней американской актрисы и певицы Наи Риверы, которая на прошлой неделе пропала во время прогулки с сыном. Согласно версии полиции, тонущая Ривера смогла спасти сына, однако себя ей спасти не удалось.

"Результаты вскрытия соответствуют (смерти в результате — ред.) утопления, состояние тела соответствует периоду времени, в течение которого она находилась под водой. Вскрытие не выявило травматических повреждений или процессов заболевания", — цитирует телеканал заявление судмедэксперта.

Отмечается, что на данный момент нет оснований полагать, что в смерти актрисы могли сыграть роль алкоголь или наркотики. Тем не менее образцы будут отправлены на токсикологическое тестирование.