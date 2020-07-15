В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка 

Мужчина, подозреваемый в вооруженном ограблении отделения банка на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге , задержан, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Он найден и задержан", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Вооруженное нападение на отделение банка произошло 11 июля. В этот день около 17:00 мск в офис финансовой организации на проспекте Ветеранов в Петербурге зашел неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской. Он произвел несколько выстрелов, после чего, угрожая сотруднику учреждения, похитил 3,5 млн рублей и скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал.