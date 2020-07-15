В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка 

Мужчина, подозреваемый в вооруженном ограблении отделения банка на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге, задержан, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Он найден и задержан", — сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
Вооруженное нападение на отделение банка произошло 11 июля. В этот день около 17:00 мск в офис финансовой организации на проспекте Ветеранов в Петербурге зашел неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской. Он произвел несколько выстрелов, после чего, угрожая сотруднику учреждения, похитил 3,5 млн рублей и скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал.
Позже в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что по факту вооруженного нападения на офис банка и похищения денег было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой").