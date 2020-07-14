Стало известно о компрометирующих видео в деле Ефремова 

В материалах уголовного дела, в рамках которого следователи обвиняют Михаила Ефремова в совершении смертельного ДТП, есть компрометирующие артиста видео, заявил агентству RNS адвокат семьи погибшего в аварии водителя Александр Добровинский.

Речь идет в первую очередь о записи с видеорегистратора, установленного на груди автоинспектора, который работал на месте ДТП. На видео слышен голос, похожий на голос Ефремова, который просит правоохранителя «отпустить» его. При этом он отмечает, что позже готов заплатить «все деньги» сотруднику ГИБДД.

На втором видео Ефремов запечатлен в процессе прохождения медосвидетельствования. Актер, увидев, что его снимают на камеру мобильного телефона, показал в объектив средний палец.

Добровинский подчеркнул, что накануне указанные видеозаписи были продемонстрированы в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1». Также юрист отметил, что в настоящее время после завершения расследования приступил к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает 5 томов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что обладает достаточным количеством доказательств невиновности актера в смертельном ДТП. При этом юрист подчеркнул, что это он отговорил актера отказаться от признания вины.