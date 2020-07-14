Материалы дела об аварии с участием актера Михаила Ефремова содержат видеозаписи, продемонстрированные накануне на телеканале «Россия-1», на одной из которых предположительно артист говорит человеку, похожему на полицейского, чтобы тот разрешил ему «уйти», после чего он «заплатит…все деньги». Об этом сообщил RNS адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.

«Сегодня мы приступили к изучению материалов дела, полученных 11 июля в порядке 216 статьи УПК РФ, которые включают в себя видеоматериалы и 5 томов дела. Действительно, наряду с другими видеоматериалами нами были обнаружены фрагменты, показанные вчера в эфире программы "60 минут"», — передал RNS Добровинский через представителя.

Ранее в программе на телеканале «Россия» были показаны две видеозаписи. На одной из них, сделанной предположительно с нагрудного регистратора работавшего на месте аварии инспектора, слышна реплика, произнесенная голосом актера: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

На второй записи похожий на Ефремова человек показывает непристойный жест во время медосвидетельствования. Принимавший участие по телефону в эфире программы адвокат Ефремова Эльман Пашаев не стал комментировать содержание двух видеозаписей. Добровинский же в студии программы сообщал, что пока не видел материалов дела.

Позже Пашаев в беседе с телеканалом «360» назвал фейком видеозапись, представленную в эфире программы «60 минут», на которой предположительно артист предлагает заплатить полицейскому сразу после аварии.

Вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм, сообщал столичный главк МВД России. Суд отправил Ефремова под домашний арест до начала августа. Расследование завершилось 6 июля.