В США снова застрелили полицейского 

В американском городе Ботелл штата Вашингтон преступник застрелил полицейского. Об этом сообщается на странице городской полиции в Twitter.

Двое офицеров остановили машину, чтобы проверить документы водителя. Преступник выстрелил в полицейского и его напарника, а затем скрылся. Один из офицеров погиб на месте, другого отвезли в больницу.

Спустя несколько часов преступника обнаружили на крыше дома неподалеку от места происшествия. Отмечается, что во время бегства водитель снова нарушил закон: он сбил человека на скутере. Личность преступника не раскрывается, однако известно, что он носит прическу афро.

12 июля неизвестный застрелил двух полицейских и покончил с собой в американском городе Мак-Аллен в штате Техас. Стрельба произошла после того, как сотрудники полиции прибыли на вызов. Они приказали стрелявшему бросить оружие, однако он выстрелил в правоохранителей, а затем совершил суицид. Полицейские скончались в местной больнице.