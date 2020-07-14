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В США снова застрелили полицейского 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
В США снова застрелили полицейского
Фото: Reuters
В американском городе Ботелл штата Вашингтон преступник застрелил полицейского. Об этом сообщается на странице городской полиции в Twitter.
Двое офицеров остановили машину, чтобы проверить документы водителя. Преступник выстрелил в полицейского и его напарника, а затем скрылся. Один из офицеров погиб на месте, другого отвезли в больницу.
Спустя несколько часов преступника обнаружили на крыше дома неподалеку от места происшествия. Отмечается, что во время бегства водитель снова нарушил закон: он сбил человека на скутере. Личность преступника не раскрывается, однако известно, что он носит прическу афро.
12 июля неизвестный застрелил двух полицейских и покончил с собой в американском городе Мак-Аллен в штате Техас. Стрельба произошла после того, как сотрудники полиции прибыли на вызов. Они приказали стрелявшему бросить оружие, однако он выстрелил в правоохранителей, а затем совершил суицид. Полицейские скончались в местной больнице.
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Происшествия , Криминал
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