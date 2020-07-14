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Московская школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула в 14 

Мослента и ещё 1 1 час назад
Школьница предсказала себе жизнь до 87 и утонула в 14
Фото: Мослента
Школьница в Москве утонула во время купания на карьере в подмосковном Красноармейске в 14 лет, однако заверяла всех, что проживет до 87. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Дату своей смерти — 24 ноября 2093 года — она вычислила благодаря различным методикам: девочка увлекалась астрологией и японской культурой. Трагедия произошла, когда вскоре после гадания школьница отправилась на отдых с родителями. Она плавала на надувном матрасе, а родители следили за ней на берегу. В какой-то момент матрас оказался пуст.
Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти девочку. По факту смерти ведется проверка.
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