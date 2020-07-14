Школьница предсказала себе жизнь до 87 и утонула в 14

Школьница в Москве утонула во время купания на карьере в подмосковном Красноармейске в 14 лет, однако заверяла всех, что проживет до 87. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Дату своей смерти — 24 ноября 2093 года — она вычислила благодаря различным методикам: девочка увлекалась астрологией и японской культурой. Трагедия произошла, когда вскоре после гадания школьница отправилась на отдых с родителями. Она плавала на надувном матрасе, а родители следили за ней на берегу. В какой-то момент матрас оказался пуст.

Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти девочку. По факту смерти ведется проверка.