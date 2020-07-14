«Установлена причастность Михаила Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу», — сказала она.

24 июня Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.