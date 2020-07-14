Следственный комитет нашёл новые факты преступной деятельности бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Установлена причастность Михаила Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу», — сказала она.
По словам Петренко, также установлены новые соучастники, среди них — бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-ком» Олег Серебренников.
24 июня Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях.
Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.