Против Навального возбудили уголовное дело

По словам политика, следователь лично принес ему повестку на допрос по делу по статье «Клевета», которое некоторое время назад было возбуждено в его отношении. Также Навальный рассказал, что следователя сопровождали по меньшей мере два человека, а приехали все они на двух автомобилях — полиции и СК.

«Странно, что вертолет не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить», — пошутил он.

В июне, как сообщал «Рамблер», СК возбудил в отношении Навального уголовное дело по статье «Клевета» за то, что он назвал людей, снявшихся в ролике RT о голосовании по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести.

Голосование о поправках в Конституцию прошло 10 июня — 1 июля. 77,92% граждан России поддержали их внесение.