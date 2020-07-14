Против Навального возбудили уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении политика Алексея Навального. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
«Выхожу из дома — "Здравствуйте, Следственный комитет!"», — рассказал он.
По словам политика, следователь лично принес ему повестку на допрос по делу по статье «Клевета», которое некоторое время назад было возбуждено в его отношении. Также Навальный рассказал, что следователя сопровождали по меньшей мере два человека, а приехали все они на двух автомобилях — полиции и СК.
«Странно, что вертолет не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить», — пошутил он.
В июне, как сообщал «Рамблер», СК возбудил в отношении Навального уголовное дело по статье «Клевета» за то, что он назвал людей, снявшихся в ролике RT о голосовании по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести.
Голосование о поправках в Конституцию прошло 10 июня — 1 июля. 77,92% граждан России поддержали их внесение.