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В Москве «заминировали» пять зданий, включая центр Гельмгольца 

ТАСС 4 часа назад
В Москве «заминировали» пять зданий
Фото: РИА Новости
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти учреждениях Москвы, включая отделение Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Г. Гельмгольца. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.
"Поступили анонимки о "минировании" пяти учреждений, включая детское отделение Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца на Садовой-Черногрязской", — сказал собеседник агентства.
Эвакуация из зданий не проводилась. На место выехали специалисты для проверки.
Очередная волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".
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Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Москва
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