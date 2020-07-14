В Москве «заминировали» пять зданий

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти учреждениях Москвы, включая отделение Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Г. Гельмгольца. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.
"Поступили анонимки о "минировании" пяти учреждений, включая детское отделение Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца на Садовой-Черногрязской", — сказал собеседник агентства.
Эвакуация из зданий не проводилась. На место выехали специалисты для проверки.
Очередная волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".