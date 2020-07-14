В Москве «заминировали» пять зданий

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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти учреждениях Москвы , включая отделение Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Г. Гельмгольца. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимки о "минировании" пяти учреждений, включая детское отделение Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца на Садовой-Черногрязской", — сказал собеседник агентства.

Эвакуация из зданий не проводилась. На место выехали специалисты для проверки.