Мечеть в Греции забросали камнями 

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Вандалы забросали камнями и разбили стекла в мечети Куршум в городе Трикала, в центральной части Греции , сообщает местный портал trikalanews.gr.

Издание отмечает, что это могло стать реакцией на решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Нападение произошло ночью, несколько человек камнями разбили стекла двери.

Муниципалитет Трикалы проинформирован об инциденте, полиция ищет виновных и принимает меры, чтобы такие происшествия не повторились, пишет сайт.

Мечеть Куршум, известная как мечеть Осман-шаха, была построена в XVI веке известным османским архитектором Мимаром Синаном. Это единственный памятник культуры и искусства творения Синана, который сохранился на территории современной Греции.