Ефремов собрался сменить адвоката

Танк не уберет адвоката Эльмана Пашаева от актера Михаила Ефремова . Об этом сам Пашаев сообщил «СтарХиту».

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он нанял представлять свои интересы Пашаева и некоторое время спустя был помещен под домашний арест. Вчера средства массовой информации сообщили, что актер может сменить адвоката перед судом.

«Вы меня танком от него не уберете!» — заявил Пашаев сегодня.

Он высказал мнение, что недоброжелатели полоскают его, чтобы избавиться и погубить Ефремова, и заверил, что у них это не получится, так как у него с актером очень теплые и доверительные отношения, а Ефремов — достаточно умный мужик и все понимает.

Также Пашаев и похвалил себя за первый в судебной практике случай, когда обвиняемый в преступлении, которое совершил актер, был отправлен под домашний арест, а не под стражу.