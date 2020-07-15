Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Танк не уберет адвоката Пашаева от Ефремова» 

Артём Кульша и ещё 6 25 минут назад
Ефремов собрался сменить адвоката
Фото: ТАСС
Танк не уберет адвоката Эльмана Пашаева от актера Михаила Ефремова. Об этом сам Пашаев сообщил «СтарХиту».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он нанял представлять свои интересы Пашаева и некоторое время спустя был помещен под домашний арест. Вчера средства массовой информации сообщили, что актер может сменить адвоката перед судом.
«Вы меня танком от него не уберете!» — заявил Пашаев сегодня.
Он высказал мнение, что недоброжелатели полоскают его, чтобы избавиться и погубить Ефремова, и заверил, что у них это не получится, так как у него с актером очень теплые и доверительные отношения, а Ефремов — достаточно умный мужик и все понимает.
Также Пашаев и похвалил себя за первый в судебной практике случай, когда обвиняемый в преступлении, которое совершил актер, был отправлен под домашний арест, а не под стражу.
Комментарии 4
Происшествия , Общество , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Диктор Березин высказался о пьяном эфире Бузовой
Диктор Березин высказался о пьяном эфире Бузовой
Названы убивающие коронавирус продукты
Названы убивающие коронавирус продукты
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
00:32
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
Происшествия Пожары
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
00:39
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
Армия
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
03:17
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
В мире
Появилось видео подробностей убийства профессора
04:06
Появилось видео подробностей убийства профессора
Происшествия
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
02:45
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
01:38
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение