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В Москве пассажиры запугали и избили таксиста 

News.ru и ещё 3 3 часа назад
В Москве пассажиры запугали и избили таксиста
Фото: News.ru
На юго-западе Москвы уроженцы Чеченской республики избили таксиста.
Так, машина была вызвана через сервис «Яндекс. Такси». Двое молодых людей собирались добраться от метро «Варшавская» до улицы Перекопская. На подъезде к месту назначения они стали объяснять, где развернуться и к какому зданию подъехать, сопровождая речь нецензурной лексикой. В свою очередь водитель попросил их не использовать бранные слова.
Где ты слышал, чтобы я матерился, а? В каком месте ты услышал, чтобы я матерился? Где я матерное слово сказал, я тебя спрашиваю? Езжай, — потребовал один из пассажиров, слова которого приводит «Царьград».
В этот момент неподалёку проезжал автомобиль сотрудников полиции. Таксист нажал на клаксон, чтобы привлечь внимание правоохранителей, однако те не отреагировали. Недолго думая, пассажиры начали провоцировать водителя на эмоции. Тем не менее, мужчина остался спокоен и принял решение набрать скорость.
Один из парней попытался дернуть ручной тормоз и не дал водителю отстегнуть ремень безопасности. И вновь таксист нажал на клаксон, чтобы привлечь внимание других автолюбителей.
Тебе лучше прекратить, иначе я тебя выведу и … в хлам … Не нервируй меня. Спусти сигнал, я до трёх считаю, — стал угрожать один из пассажиров.
Вскоре к машине подошли другие водители. Таксист сообщил, что его бьют и ему угрожают. Тогда один из пассажиров вновь распустил руки — неравнодушные шофёры выволокли парней из машины.
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Происшествия , Царьград ТВ , Москва , Чеченская Республика
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