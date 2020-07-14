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На Патриарших прудах в Москве убили лебедя 

Мослента 1 час назад
На Патриарших прудах жестоко лишили жизни лебедя
Фото: РИА Новости
В Москве в районе Патриарших прудов нашли мертвого лебедя. Лежащую на земле птицу сфотографировал очевидец, кадр появился в одной из групп на Facebook.
На снимке видно, что на теле лебедя глубокая рана. В комментариях под постом люди предполагают, что его убили.
«Не успели их заселить, бедных, и уже», «За такое нужно вводить уголовную ответственность. Есть камеры на улицах! Легко узнать кто», «Господи (((говорили же, что им там плохо, шумно, опасно! Кому-то захотелось сделать себе красиво. Бедная птица. Жила бы себе в питомнике и жила», — возмутились пользователи.
Что именно произошло с птицей пока неясно.
В июне сообщалось, что в Москве погибла цапля Циля, которую отпустили на волю после реабилитации. Раненую птицу нашли рыбаки, которые передали ее «Орнитарию» в Сокольниках. Там цапле провели операцию, после чего полтора года она была на реабилитации.
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Происшествия , Москва
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