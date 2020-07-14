В Колорадо нашли зараженную чумой белку 

Зараженная чумой белка обнаружена в американском штате Колорадо, говорится в заявлении депздрава округа Джефферсон.

"В субботу 11 июля тест белки, обнаруженной в городе Моррисон, дал положительный результат на чуму", — сообщили власти.

Отмечается, что это первый подобный случай в округе.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.

Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.