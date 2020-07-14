Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей 

Очевидец инцидента с курильщицей на борту самолета авиакомпании «Победа» опубликовал видео.

Накануне следовавший из Мурманска Москву самолет был вынужден экстренно приземлиться в Петрозаводске . Причиной смены курса стала одна из пассажирок, которая дважды умудрилась закурить в салоне воздушного судна. На борту сработал датчик дыма, и капитан самолета принял решение совершить посадку, чтобы убедиться, что не возникло угрозы возгорания.

По прилете в аэропорт Петрозаводска правоохранители задержали нарушительницу. В авиакомпании заявили, что все расходы из-за вынужденной посадки будут взысканы с дебоширки.