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Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Очевидец инцидента с курильщицей на борту самолета авиакомпании «Победа» опубликовал видео.
Накануне следовавший из Мурманска в Москву самолет был вынужден экстренно приземлиться в Петрозаводске. Причиной смены курса стала одна из пассажирок, которая дважды умудрилась закурить в салоне воздушного судна. На борту сработал датчик дыма, и капитан самолета принял решение совершить посадку, чтобы убедиться, что не возникло угрозы возгорания.
По прилете в аэропорт Петрозаводска правоохранители задержали нарушительницу. В авиакомпании заявили, что все расходы из-за вынужденной посадки будут взысканы с дебоширки.
Происшествия , Видео , Авиакомпания "Победа" , Москва , Мурманск , Петрозаводск
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