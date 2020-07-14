Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах 

РИА Новости 7 часов назад
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Фото: РИА Новости
Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
"Мы числимся в организации "Магавир ас-Саура". Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле", — рассказал журналистам один из задержанных боевиков Джасем аль-Али.
По его словам, подорвавшись на мине, погибли несколько человек.
"Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда", — добавил он.
Боевик отметил, что задачей вооруженной группы был сбор информации. "Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура… Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах", — отметил задержанный боевик, пояснив, что группа ехала из населенного пункта Эт-Танф.
На выполнение задания, по словам задержанных, они получили от кураторов несколько тысяч долларов. "На выполнение задания мы получили тысячи долларов, но все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все", — сообщил журналистам второй задержанный Абдалла аль-Мишуат.
Задержанные признаются, что до участия в незаконных формированиях некоторые из них работали на гражданских профессиях. В частности, третий задержанный Мухаммед Таешмеллан сообщил, что был пекарем в лагере беженцев Эр-Рукбан, а затем примкнул к боевикам.
"Потом работать в хлебопекарне в Эр-Рукбане стало невозможно, и я решил перейти в пекарню "Магавир ас-Сауры". Я трудился у них в пекарне, ежемесячная зарплата была 400 долларов. Потом у меня возникли конфликты, и меня решили отправить на опорный пункт как рядового", — рассказал он.
Сейчас все трое находятся в заключении в расположении сирийских войск в городе Тадмор. После задержания сирийские военные нашли у них автоматы, гранаты, большое количество боеприпасов, а также деньги и наркотики. Сирийские спецслужбы проверят их показания и попытаются установить их причастность к другим незаконным операциям.
Кроме того, задержанный близ города Тадмор под Пальмирой боевик из группировки "Магавир ас-Саура" сообщил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.
"Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше", — сказал журналистам задержанный Абдалла аль-Мишуат.
По его словам, боевиков готовили с использованием американского оружия, но на задание участники банды отправились с российскими автоматами.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Последние новости
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Комментарии
Происшествия , Ракка , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прерванные пуски «Союзов» с Куру возобновят
Прерванные пуски «Союзов» с Куру возобновят
На Украине зафиксировали 612 новых случаев COVID-19
На Украине зафиксировали 612 новых случаев COVID-19
Трамп смягчил наказание фигуранту «российского дела»
Трамп смягчил наказание фигуранту «российского дела»
Айза и Майами расстались
Айза и Майами расстались
Видео
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Появилось видео крушения поезда под Тулой
00:51
Появилось видео крушения поезда под Тулой
Происшествия
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
01:03
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
00:43
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
Происшествия
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение