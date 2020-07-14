12 июля в Тульской области на железнодорожном перегоне Лазарево — Щекино часть состава грузового поезда сошла с рельс. 22 вагона в результате аварии оказались перевернуты. К счастью, никто не пострадал. Сообщение о произошедшем поступило в МЧС в 15:05 по московскому времени. Сход вагонов по предварительным данным произошел в 14:13. Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту данного ЧП. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение поездов на перегоне было временно приостановлено. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
Появилось видео крушения поезда под Тулой
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