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Депутата омского заксобрания подозревают в мошенничестве 

ТАСС и ещё 2 22 минуты назад
Омского Депутата заподозрили в мошенничестве
Фото: РИА Новости
Следственные органы возбудили по материалам УФСБ уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Омской области Нурлана Картабаева, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального СУ СК РФ.
"Руководителем следственного управления СК РФ по Омской области по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего депутата Законодательного собрания Омской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения")", — сообщила пресс-служба.
Старший помощник руководителя омского СУ СК РФ Лариса Болдинова уточнила ТАСС, что речь идет о депутате фракции "Справедливая Россия" Нурлане Картабаеве. По версии следствия, в 2018 — 2020 годах депутат, используя подложные документы, при исполнении депутатских полномочий похитил бюджетные денежные средства. Сумма предполагаемого ущерба не уточняется. Следователи провели обыски по месту работы и дома у депутата. По ходатайству следствия Картабаеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба регионального УФСБ добавила, что депутат при возмещении расходов, связанных с обеспечением служебной деятельности, предоставлял в сектор бухгалтерского учета заксобрания подложные документы об аренде им транспортных средств для выезда в районы области на встречу с избирателями. При этом установлено, что в это время Картабаев находился за пределами России.
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Происшествия , Криминал , Лариса Болдинова , ФСБ , Справедливая Россия , СКР , ИТАР-ТАСС , Омская Область
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