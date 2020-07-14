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Пьяный мужчина играл в прятки с возлюбленной и попал под трамвай 

Lenta.ru 24 минуты назад
Пьяный бизнесмен играл в прятки с подругой и погиб
Фото: Amber Minterne / Facebook
Британский бизнесмен погиб, попав под трамвай, во время романтической поездки в Прагу со своей возлюбленной. Об этом пишет издание Daily Mail.
Трагедия произошла в день 45-летия мужчины, в ноябре прошлого года. Директор строительной фирмы Джеймс Элтон вместе со своей девушкой Эмбер Минтерн после романтической прогулки, ужина и похода по местным барам возвращался в отель, когда решил сыграть с ней в прятки. Как рассказала Эмбер, в тот момент они веселились «как подростки, которые пьяны, прыгают и танцуют». В последний раз она видела Джеймса, сворачивающего за угол. Девушка пошла за ним, но его там уже не было. Она предположила, что мужчина либо прячется от нее и может появиться в любой момент, либо пошел в отель. В гостинице портье рассказал, что Джеймс не возвращался, поэтому Эмбер пошла обратно его искать.
Вернувшись к месту прогулки, девушка увидела припаркованные полицейские автомобили и подъехавшую скорую помощь. Как рассказал коронер, бизнесмен погиб мгновенно от черепно-мозговой травмы в результате несчастного случая — его сбил трамвай.
Как рассказали родственники Джеймса, он был хорошим отцом, веселым и светлым человеком, достигшим большого успеха в карьере.
Ранее стало известно, что в озере в Южной Калифорнии найдено тело актрисы сериала «Хор» Нае Ривере. Она пропала на озере 9 июля после того, как отправилась плавать на арендованной лодке с четырехлетним сыном Джози Холлисом Дорси. Ребенок был найден спящим в лодке, он рассказал полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась.
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Комментарии 1
Происшествия , Прага
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