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«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
«Черная касса» всплыла в деле Белгазпромбанка
Фото: РИА Новости
Белорусские следователи обнаружили несколько схем для легализации денег, полученных преступным путём, в деле Белгазпромбанка. Речь идёт о закрытых операциях, проводимых через «чёрную кассу».
Расследованием преступных схем занимается Комитет госконтроля. В частности, одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации, которые приобретались на предъявителя. Так Бабарико и топ-менеджеры банка легализовали деньги, полученные преступным путём, привёл пример схемы в эфире телеканала ОНТ замначальника управления финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев.
«Чёрная касса» действовала в банке именно по указанию Виктора Бабарико, уверены следователи. Например, 2 апреля этого года Бабариков приказал выплатить работникам банка премии на сумму Br5 млн, и в день перечисления премий кассу банка закрыли для обслуживания других клиентов с 11:00 до 12:35. Именно на это время был искусственно снижен курс операций в иностранной валюте в том числе и по пластиковым картам, что позволило руководителям банка купить валюту по заниженному курсу на сумму свыше $1 млн Руководил преступной схемой заместитель Бабарико Добролет. А с 2016 года этим занимался зампред правления Бадей и референт Бабарико Каргачева. По указанной схеме в период с 2010 по 2019 годы были проведены махинации с облигациями на сумму более $20 млн Общая сумма приобретаемых в день облигаций могла достигать $800 тыс.
Банкирам также вменяют манипулирование золотыми слитками, которые могли быть инструментом легализации доходов. В Комитете госконтроля уверены, что слитки покупались в банке за валюту и тут же перепродавались за белорусские рубли. Все сделки носили фиктивный характер.
Виктор Бабарико является одним из претендентов на пост президента Белоруссии. Выборы должны состояться 9 августа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат находящегося в СИЗО КГБ Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский прокомментировал обвинения в адрес своего подзащитного, прозвучавшие по государственному телевидению. Как отметил адвокат, после выхода видеоматериала всё происходящее выглядит ещё абсурднее. Теперь, сказал Лаевский, появился простор для ответа, который не заставит себя ждать.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Дмитрий Лаевский , ФСИН , Добролет
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