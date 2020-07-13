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Источник: самолет «Победы» готовится вынужденно сесть в Петрозаводске из-за курильщика 

ТАСС 12 минут назад
Летевший в Москву самолет готовится к экстренной посадке
Фото: РИА Новости
Самолет лоукостера "Победа", совершающий рейс из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке из-за курильщика на борту. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.
"Прямо сейчас самолет "Победы", летящий из Мурманска в Москву, совершает вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту и угрозы безопасности полета по его вине. Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания. Нарушителя ожидают сотрудники полиции в Петрозаводске", — отметил он.
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Происшествия , Москва , Мурманск , Петрозаводск
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