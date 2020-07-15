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Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Австралии рыбаки сняли на камеру, как громадная белая акула, также известная как акула-людоед, атаковала их лодку. Видео с опасным хищником опубликовал таблоид Daily Mail.
В пятницу, 10 июля, братья Ли (Lee) и Адам Фергюсон (Adam Ferguson) отплыли от пригорода Перта, Западная Австралия, к острову Карнак, чтобы порыбачить. Они бросали в океан рыбу и мясо, чтобы повысить свои шансы на улов, и случайно приманили четырехметровую акулу.
«Адам заметил кого-то в воде и предположил, что это большая рыба, на что я ему сказал: "Это не большая рыба, это большая акула», — вспоминает Ли. Хищник кружил возле них около 15 минут, бился о борт судна и пытался прогрызть мотор. В результате акула повредила датчик эхолота, лестницу и мотор.
Фергюсоны запечатлели нападение белой акулы на прикрепленную к лодке камеру GoPro. На видео слышно, как Ли кричит: «Убирайся прочь!» В разговоре с журналистами он пояснил, что чувствовал дискомфорт из-за происходящего. «В то же время нам не казалось, что мы в опасности», — уточнил он.
Большие белые акулы вырастают до пяти метров в длину и могут весить до двух тонн. Особи этого вида обитают в прибрежных зонах и считаются наиболее опасным для человека видом акул.
Ранее сообщалось, что любопытная акула подплыла вплотную к серферам и заставила их в панике вернуться на берег. «Большие белые акулы — самый любознательный вид морских хищников, однако людям стоит избегать близких контактов с этими рыбами, так как они бывают агрессивными», — рассказала Сара Уэрис (Sarah Waries), сотрудник ассоциации исследователей акул Кейптауна.
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Происшествия , Видео , Австралия
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