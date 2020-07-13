Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП

В нем можно увидеть, как автоинспектор заполняет протокол в отношении Ефремова. При этом на фоне слышен голос артиста, который говорит: «Давайте я сейчас уйду, а потом заплачу вам все деньги».

В аккаунте Скабеевой также появилось видео, на котором запечатлен Ефремов во время медосвидетельствования. Он показывает средний палец медикам или полицейским.