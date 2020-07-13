Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попытка Ефремова откупиться после аварии попала на видео 

Lenta.ru 53 минуты назад
Попытка актер Михаила Ефремова откупиться после смертельной аварии попала с его участием на видео. Ролик, который показали в эфире программы «60 минут», был опубликован в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.
В нем можно увидеть, как автоинспектор заполняет протокол в отношении Ефремова. При этом на фоне слышен голос артиста, который говорит: «Давайте я сейчас уйду, а потом заплачу вам все деньги».
В аккаунте Скабеевой также появилось видео, на котором запечатлен Ефремов во время медосвидетельствования. Он показывает средний палец медикам или полицейским.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
Последние новости
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» блогера В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» блогера Российские нефть и газ оказались невостребованными Российские нефть и газ оказались невостребованными
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ольга Скабеева , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Видео
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
00:36
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
В мире
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
00:11
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
Происшествия
Россия меняет правила въезда в страну на фоне пандемии
00:27
Россия меняет правила въезда в страну на фоне пандемии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение