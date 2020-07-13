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Обвинение смирится с любым приговором Ефремову 

Павел Тиунов и ещё 1 31 минуту назад
Сторона обвинения примет любой приговор, вынесенный судом Михаилу Ефремову, заявил в интервью изданию «Русская планета» адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, в вопросе наказания для артиста родные и близкие водителя, погибшего в ДТП, солидарны с позицией прокуратуры.
Добровинский подчеркнул, что в настоящее время расследование обстоятельств трагедии находится на завершающей стадии. Он выразил мнение, что в ближайшее время уголовное дело будет передано Ефремову для ознакомления.
На вопрос журналиста о том, какого наказания для актера требует сторона обвинения, юрист отметил, что его клиенты согласятся с официальной позицией сотрудников надзорного органа.
«Сторона обвинения согласна с прокуратурой и примет любой приговор суда. Такова наша позиция», — заявил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что обладает достаточным количеством доказательство того, что артист не виновен в автомобильной аварии, произошедшей вечером 8 июня на Смоленской площади. Юрист также подчеркнул, что не раз убеждал актера отказаться от признания вины.
Комментарии 2
Происшествия , Видео , Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Генпрокуратура РФ
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