Добровинский подчеркнул, что в настоящее время расследование обстоятельств трагедии находится на завершающей стадии. Он выразил мнение, что в ближайшее время уголовное дело будет передано Ефремову для ознакомления.

На вопрос журналиста о том, какого наказания для актера требует сторона обвинения, юрист отметил, что его клиенты согласятся с официальной позицией сотрудников надзорного органа.

«Сторона обвинения согласна с прокуратурой и примет любой приговор суда. Такова наша позиция», — заявил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что обладает достаточным количеством доказательство того, что артист не виновен в автомобильной аварии, произошедшей вечером 8 июня на Смоленской площади. Юрист также подчеркнул, что не раз убеждал актера отказаться от признания вины.