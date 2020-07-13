Адвокат Захарова назвал желаемый приговор Ефремову

Об этом в интервью «Русской планете» рассказал адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский

Трагедия произошла 8 июня на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов находился за рулем внедорожника. Он вел автомобиль в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был Сергей Захаров. Пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Позже он скончался.

Против артиста возбудили уголовное дело. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

— Федеральная палата адвокатов возбудила дисциплинарные производства в отношении вас и адвоката Ефремова — Эльмана Пашаева в связи с их публичной активностью. В чем именно вас обвиняют?

— Я не видел текста, мне сказали только ваши коллеги. Когда я увижу текст, я смогу что-то сказать по этому поводу.

— То есть вы пока об этом ничего не знаете?

— Конкретно о тексте я ничего не знаю.

— Подписывали ли вы бумагу о неразглашении хода дела? Вам разрешено участвовать в шоу, давать комментарии журналистам по поводу дела — ДТП с участием Ефремова?

— Нет, я ничего не подписывал.

— То есть вы можете абсолютно свободно говорить?

— Совершенно свободно.

— Что будет следующим в деле против Ефремова?

— Это зависит от следователя. Скорее всего, он будет знакомить обвиняемого с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 [УПК РФ].

— Принес ли Михаил Ефремов личные извинения семье? Может быть, был личный контакт?

— Не было. Прошло чуть больше месяца, никаких контактов не было, и извинений соответственно тоже не было.

— Это невозможно, потому что он находится под домашним арестом, или это возможно все-таки сделать, но нет желания с его стороны?

— Наверное, письмо можно было написать. Он ведь под домашним арестом записал известное видео, не правда ли? Наверное, можно было принести извинения каким-то образом.

— Как вы расцениваете шансы семьи в деле? Ефремов будет осужден и на сколько?

— Это будет решать суд, это же не рулетка.

— Сколько лет просит сторона обвинения?

— Сторона обвинения согласна с прокуратурой и примет любой приговор суда. Такова наша позиция.

— Михаил Ефремов ранее заявлял, что готов усыновить детей Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Озвучивалось ли это как-то лично, что думает об этом семья, или это все инсинуации со стороны актера?

— Семья сказала, что это кощунство, потому что одному — 28, другому — 30. Что-то в этом духе, поэтому говорить о каких-то усыновлениях… Скажем так, они не очень хорошо это восприняли, я бы даже сказал, плохо.

— С чем вы связываете такие перемены в показаниях Ефремова: сначала он сознался — и записал знаменитое видео, теперь не признает вины?

— Мне трудно судить о заявлениях, которые он делает. Он взрослый человек и делает то, что считает нужным.

— Вы ранее заявляли, что Михаил Ефремов сменил политическую позицию. Что вы имели в виду и в чем именно это выражается?

— Все считали господина Ефремова фрондером в связи со стихами, которые он читал и так далее и тому подобное. Когда это началось (имеется ввиду уголовное дело), люди, которые причисляют себя к носителям либеральных взглядов, говорили, что это «наш человек» и его будут судить из-за политических взглядов. Господин Ефремов до последнего времени никогда не высказывал прямо своих политических взглядов, кроме как читал те самые упомянутые мной стихи, и вдруг он заявил, что совершенно никакого отношения ни к оппозиции, ни к чему другому не имеет. Конечно, мне показалось, что это изменение политических взглядов. Почему нет?