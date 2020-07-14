В «60 минут» рассказали, что запись была сделана нательной камерой инспектора ГИБДД на месте аварии.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», — заявил собеседник инспектора (говорящего на записи не видно).

Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».

Однако позже адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП.