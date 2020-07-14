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«Заплачу вам все»: появилась запись разговора Ефремова с ГИБДД 

Мария Иванова и ещё 2 6 минут назад
В программе «60 минут» показали видео, на котором голос, якобы принадлежащий актеру Михаилу Ефремову, обещает «все заплатить» инспектору ГИБДД. Выпуск программы опубликован на YouTube.
В «60 минут» рассказали, что запись была сделана нательной камерой инспектора ГИБДД на месте аварии.
«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», — заявил собеседник инспектора (говорящего на записи не видно).
Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Однако позже адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП.
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Происшествия , Видео , Телевидение , ДТП Ефремова , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ГИБДД
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